Die GK Software AG (ISIN: DE0007571424) hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihre erfolgreiche Entwicklung weiter fortgesetzt. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 24,2 Prozent auf 65,93 Mio. Euro (9M Vorjahr: 53,10 Mio. Euro). Das EBITDA übertraf mit 6,73 Mio. Euro den Vergleichswert des Vorjahres in Höhe von 4,04 Mio. Euro deutlich. Das EBIT erreichte 4,11 Mio. Euro (9M Vorjahr: 1,04 Mio. Euro).

Der Vorstand geht auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse sowie der Vertriebschancen für den Rest des Geschäftsjahres weiterhin davon aus, den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie erwartet deutlich steigern zu können und hält die Prognose für das Jahr 2017 sowie die mittelfristige Prognose unverändert aufrecht.

Die Neunmonatsmitteilung wird voraussichtlich am 27. November veröffentlicht.

