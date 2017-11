Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die gesündesten 30 Minuten der Woche starten am 20. November 2017 in SAT.1: Moderatorin Britt Hagedorn und Mediziner Professor Dr. Thomas Kurscheid nehmen sich in ihrem neuen Magazin ab sofort montags um 10:00 Uhr eine halbe Stunde Zeit, um sich mit dem wichtigsten Thema überhaupt zu beschäftigen: unserer Gesundheit! Wie können wir gesünder leben, Krankheiten vorbeugen, unsere Lebensqualität steigern und dabei auch noch Spaß haben?



Britt Hagedorn: "Das ist das gesündeste Fernsehen, das ich je gemacht habe! Dr. Kurscheid und ich kümmern uns um die medizinischen Belange des alltäglichen Lebens und klären Gesundheitsmythen auf - direkt nach dem 'SAT.1-Frühstücksfernsehen'."



Zum Start von "Total Gesund! Mit Britt und Dr. Kurscheid" am Montag macht u.a. Studiogast Vera Int-Veen den Test: eine Woche zuckerfrei. "Meine gesamten Essgewohnheiten sind durchzogen von Zucker. Da muss man schon ständig überlegen, was man überhaupt essen kann." Außerdem: Warum Prosecco für unsere Gesundheit viel schädlicher ist als gedacht, wie Gelatine den Haaren gut tut und welchen Einfluss Katzen auf unsere Gesundheit haben.



Weitere Infos zu "Total Gesund! Mit Britt und Dr. Kurscheid" im Netz: https://www.sat1.de/tv/total-gesund-mit-britt-und-dr-kurscheid



Produziert wird das Gesundheitsmagazin von der Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH im Auftrag von SAT.1.



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Telefon +49 89 9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Johanna Brinkmann Telefon +49 89 9507-1161 Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2