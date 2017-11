Berlin (ots) - Die Telekom-Tochter Detecon kommt nach Berlin. An diesem Mittwoch eröffnet die Technologie- und Managementberatung ein "Digital Engineering Center" in der Hauptstadt. "Berlin ist im letzten Jahrzehnt zum Innovations-Hotspot und zur Gründermetropole Europas geworden", sagte Detecon-Chef Heinrich Arnold dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe).



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de