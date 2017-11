Nordex: So geht es nicht

Am Mittwoch setzte die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) ihre Talfahrt fort. Dabei wäre es dem Hamburger Windturbinenhersteller aus dem TecDAX wohl auch ohne das sehr schwache Gesamtmarktumfeld schlecht ergangen.

Schließlich hatte Nordex am Tag zuvor schwache Quartalsergebnisse abgeliefert. Zudem lieferte das Unternehmen keinen sonderlich guten Ausblick ab. Insbesondere soll die Nachfrage in den europäischen Kernmärkten in 2018 schwach bleiben. Eine für 2019 prognostizierte sich wieder erholende Geschäftsentwicklung kauften Anleger dem Management nicht so recht ab.

Angesichts erneut schlechter Nachrichten ist es auch wenig verwunderlich, dass Analysten immer mehr den Glauben an Nordex verlieren. Jetzt hat man sich bei Independent Research dazu entschlossen, das Rating für die Nordex-Aktie von "Halten" auf "Verkaufen" zu ändern und das Kursziel von 10,40 auf 7,00 Euro nach unten zu schrauben. Neben den schwachen Zahlen für das September-Quartal und der wenig erfreulichen Auftragslage hat vor allem der Blick auf das aller Voraussicht nach schwierige kommende Geschäftsjahr für die neue Einschätzung gesorgt.

