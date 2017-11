Woburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Covaris Inc. hat heute die Veröffentlichung seiner 96-Well-oneTUBE-10-AFA-Platte bekanntgegeben, die durch den Einsatz des Covaris-Goldstandards, der "Focused-Acoustics-Technologie", skalierbare und vereinfachte Arbeitsabläufe ermöglicht, wodurch den stark steigenden Anforderungen von Analysetechnologien, wie Next-Generation-Sequenzierung (NGS) an hohen Durchsatz und geringere Inputs im Bereich der Präparation von DNA-Bibliotheken, nachgekommen werden kann. Mithilfe der oneTUBE-10-Technik können innerhalb der Arbeitsabläufe für die Vorbereitung von NGS-Bibliotheken Transferschritte durch Endbereinigung, A-Tailing, Ligandenbindung und SPRI-Aufreinigung aus dem mechanischen DNA-Scherenprozess (unter Anwendung der Adaptive-Focused-Acoustics-Technologie® (AFA®)) eliminiert werden. OneTUBE-10 ist speziell für den gemeinsamen Einsatz mit der AFA-Technologie von Covaris für DNA-Scheren mit einem Volumen von 10 bis zu 50 µL konzipiert und erzielt höchst präzise und reproduzierbare Ergebnisse.



Dieser neue AFA-Behälter besteht aus einem speziell konstruierten Polymer für niedrige Impedanz und effiziente Übertragung der Schallenergie. oneTUBE-10 steuert effektiv die akustische Kavitation, um reproduzierbare und genau abgestimmte hydrodynamische Scherkräfte zu ermöglichen. Nach SLAS-Normen entwickelt ist oneTUBE-10 kompatibel mit Standard-Heizblöcken, Magneten und Thermocyclern. oneTUBE-10 kann mit jeder Plattform zur Handhabung von Flüssigkeiten verwendet werden und bietet eine universelle Lösung für die Straffung des NGS-Workflows. Gepaart mit dem LE220-plus (dem neuesten "Focused-ultrasonicator" von Covaris) sind die NGS-Workflows durch die Integration mit durchsatzstarker Laborautomation einfach zu standardisieren.



Covaris-Gründer und CEO Jim Laugharn sagte: "oneTUBE-10 stellt einen Wendepunkt für NGS-Workflows dar. Die Kombination der AFA-energetics-Technologie von Covaris, der Prozess hinter dem Industrie-Goldstandard für das robuste, zufällige und unverfälschte DNA-Scherenverfahren, mit einem einzigartig konstruierten Verbrauchspolymer, ermöglicht eine hoch automatisierte Präparation von DNA-Bibliotheken, Nukleinsäure-Extraktion und zusätzliche Anwendungen in einem einzigen Röhrchen. Die verbesserten Workflow-Möglichkeiten sind unbegrenzt!"



Zukünftige Anwendungsbereiche von oneTUBE-10 inkludieren die FFPE-Extraktion, verbesserte enzymatische Ligationsreaktionen und andere molekularbiologische Prozesse unter Verwendung der Covaris-Technologie. AFA kann nun innerhalb verschiedener Schritte eingesetzt werden, einschließlich während der Bead-Bindung, dem Mischen und der Elution im Zuge der Volumenreduktion. Darüber hinaus werden oneTUBE-10-Produktiterationen Streifen mit 8 Röhrchen beinhalten und im 384-Well-Format und darüber hinaus ausgeführt.



Über Covaris, Inc.



Covaris ist ein anerkannter Industriepionier im Bereich der präanalytischen Probenaufbereitung; dies involviert die Probenstabilisierung, Extraktion und Verarbeitung. Durch den Einsatz von firmeneigenen patentierten Technologien, wie zum Beispiel der AFA-Technologie (Adaptive Focused Acoustic), und neuartigen Designlösungen, hat Covaris umfangreiche Instrumentierungspakete, Anwendungen, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien entwickelt, um den steigenden Sensibilitätsanforderungen an Analysetechnologien, wie zum Beispiel im Bereich der NSG-Abläufe und der Massenspektrometrie, nachzukommen. Focused-ultrasonicators von Covaris werden von allen großen Anbietern von NGS-Plattformen empfohlen und von führenden Genom-Zentren auf der ganzen Welt eingesetzt. Der AFA-Prozess von Covaris wird in referierten Forschungsarbeiten zu den Themen DNA-Fragmentierung, ChIP, FFPE-DNA-Extraktion, Metabolomik, Kleinmolekülextraktion, Proteomik und Nanoformulierung häufig zitiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.covaris.com.



