Hannover - Nach wie vor ist völlig offen, zu welchen "Konditionen" Großbritannien aus der Europäischen Union (EU) ausscheiden wird, so Mario Gruppe, CIIA von der Nord LBKlar sei hingegen, dass der Brexit Einfluss auf eine der größten europäischen Supras - die Europäische Investitionsbank (EIB) - haben werde. Derzeit habe Großbritannien einen Anteil von 16,1% an der EIB. EIB-Chef Hoyer habe sich nun in einem Interview besorgt über die möglichen Folgen der EIB geäußert. Anders als etwa bei der Weltbank seien die Anteile an der EIB nicht handelbar. Entsprechend könnten andere Staaten den britischen Anteil nicht übernehmen. Hoyers Ansicht nach könnte sich die Verringerung des abrufbaren Kapitals infolge eines Ausscheidens von UK deutlich stärker bemerkbar machen als lediglich in der Reduktion des Kapitals. Die maximale Kreditvergabe könnte aufgrund der Hebelwirkung um EUR 100 Mrd. sinken, so Hoyer.

