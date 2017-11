Liebe Leser,

bei der Aktie der Bitcoin Group geht das muntere Auf und Ab weiter. Während am Montag und am Dienstag noch kräftige Verluste verzeichnet wurden, kann die Aktie an diesem Mittwoch wieder nach oben drehen und gut 5 % aufsatteln. Zuvor hatten Charttechniker bereits ein Abrutschen in Richtung der Unterstützung auf Höhe von 60 Euro befürchtet. Dort wäre ein letzter Haltepunkt gewesen, bevor der Aufwärtstrend endgültig die Segel hätte streichen müssen. Nun sieht es aber gleich schon ... (Frank Holbaum)

