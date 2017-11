Liebe Leser,

die Deutsche Bank hatte bereits Ende Oktober ihre Zahlen für das dritte Quartal 2017 vorgelegt - insofern war es danach erst einmal ruhig in Bezug auf Neuigkeiten vom Unternehmen. Immerhin, am 13. November ließ das Bankhaus von sich hören und forderte einen gesetzlichen Rahmen für sogenannte Green Bonds. Zitat: "Deutsche Bank hält nur so exponentielles Wachstum für möglich". Dieses sei nötig, "um die Klimaziele der EU zu erreichen". Ob exponentielles Wachstum bei Green Bonds ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...