DAX - Fortgesetzter Sell-Off

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

das bullisch zu interpretierende Intraday-Reversal vom Montag im DAX wurde gestern nahezu komplett wieder abverkauft. Der Index beendete den Handelstag gut 100 Punkte unter dem Tageshoch vom Vormittag. Heute Morgen eröffnet das deutsche Börsenbarometer dann mit einer Abwärtskurslücke und gibt weitere 100 Punkte nach.

Nachdem die Unterstützung um 12.950 Punkte zur Eröffnung nicht gehalten werden konnte ging es weiter in den Keller. Eine bullische Trendwende zeichnet sich bislang noch nicht ab. Dementsprechend muss tendenziell mit anhaltendem Abgabedruck gerechnet werden. Sollte der Bereich um 12.830 Punkte nicht halten muss durchaus ein Abrutschen unter 12.600 Punkte (!) eingeplant werden. Die Bären bleiben am Drücker, so lange der Index nicht zurück über 13.100 Punkte ansteigt.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2017 - 15.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 15.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

