OMVs Antwort auf schwierige Marktbedingungen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » OMV in Tunesien und Wiener Börse on... » Noble Corp plc und OMV vs. Gazprom und... OMV In difficult market environments - as we have seen it in Europe during the last years - one of the answers is integ… https://twitter.com/i/web/status/93076232733870080... OMV Mitglied in der BSN Peer-Group Ölindustrie Show latest Report (11.11.2017) Im ATX auf Pos. 2 (bezogen auf YTD %). Platz 2 im Umsatzranking YTD im ATX. David Davies (CFO) Felix Rüsch (IR) Rainer Seele (CEO) Manfred Leitner (Board Member) Johann Pleininger (Board Member) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...