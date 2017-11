Wirecard: Online-Shopping lässt Gewinne steigen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Aurubis nähert sich 5. Minus-Tag in... » BSN Watchlist detailliert:... Wirecard: Online-Shopping lässt Gewinne steigen Der Bezahldienstleister Wirecard verdient kräftig an der fortschreitenden Digitalisierung. Fast 30 Prozent mehr Gewinn machte das Unternehmen im dritten Quartal. An der Börse kommen die Zahlen jedoch nicht gut an.

Den vollständigen Artikel lesen ...