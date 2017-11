EUR/USD Rally vor US Zahlen: Im Vorfeld der heutigen Flut an Wirtschaftszahlen aus den USA muss der USD-Index ziemlich viel einstecken und der EUR/USD glitt durch die 30er Fibonacci Retracements, wie ein heißes Messer durch ein Stück Butter. Damit folgen USD-Index und EUR/USD meiner jüngsten Prognose, doch mit dieser Intensität hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Deshalb werde ich in meiner ...

