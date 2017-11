windeln.de (ISIN: DE000WNDL110), einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, hat den Verkauf von Großmöbeln erfolgreich gestartet. Ab sofort können Kunden bei windeln.de große Möbel wie Kinderbetten und -schränke einzeln oder in ganzen Sets erwerben. Durch die Partnerschaft mit dem Logistikdienstleister Hermes Einrichtungsservice werden die Möbel in Deutschland und Österreich bequem bis ins "Wunschzimmer" geliefert. Das sogenannte "Dropshipping" gewährleistet eine effiziente, serviceorientierte und kostengünstige Logistikkette, indem die Ware vom Hersteller direkt zum Kunden geliefert wird.

