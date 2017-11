Berlin - Auf einen neuen Rekordwert von 650 Milliarden Euro könnte das Volumen börsennotierter Indexfonds (ETFs) in Europa schon im kommenden Jahr steigen. Das belegen Schätzungen der volkswirtschaftlichen Abteilung der Quirin Privatbank.So habe sich das Kapital der erst zur Jahrtausendwende in Europa eingeführten ETFs allein in den letzten fünf Jahren verdreifacht. "Mit ETFs können Privatanleger kostengünstig und transparent an der Wertentwicklung der weltweiten Kapitalmärkte teilhaben", erkläre Professor Dr. Stefan May, Kapitalmarktforscher und Leiter des Anlagemanagements der Quirin Privatbank. "Deshalb spielen ETFs schon seit Gründung unseres Finanzinstituts vor zehn Jahren die zentrale Rolle in unserer Vermögensverwaltung für Privatkunden. Als unabhängige und provisionsfrei arbeitende Privatbank haben wir inzwischen ein marktführendes Know-how in diesem Bereich und prüfen jeden ETF auf Herz und Nieren, bevor er ins Depot der Anleger gelangt." Dies würde angesichts eines immer unübersichtlicher werdenden ETF-Marktes zunehmend wichtiger, so May.

