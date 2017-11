Die Starinvestoren Warren Buffett und George Soros haben im abgelaufenen dritten Quartal einige Veränderungen in ihren Depots vorgenommen. Soros beispielsweise hat sich von reihenweise Technik-Aktien getrennt. Um welche Werte es genau geht, erfahren Sie hier von Marco Uome... Ausserdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.