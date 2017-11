Lenzing-Aktie: Eine Bewertungsfrage

Am Mittwoch zeigte sich das Gesamtmarktumfeld von seiner schwächeren Seite. Allerdings war der Absturz der Lenzing-Aktie (WKN: 852927 / ISIN: AT0000644505) nicht nur damit zu erklären. Vielmehr hatte der österreichische Faserhersteller Anleger mit dem Ausblick auf 2018 verärgert.

Quelle: de.4.traders.com

Das Papier stürzte zeitweise um etwas mehr als 10 Prozent ab. Damit ging es mit großem Abstand an das Ende des österreichischen Leitindex ATX (WKN: 969191 / ISIN: AT0000999982). Offenbar kam an dieser Stelle die alte Börsenweisheit zum tragen, wonach an den Aktienmärkten die Zukunft gehandelt wird. Vergangene Erfolge verschwinden ganz schnell aus dem Gedächtnis der Anleger.

