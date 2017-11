Dow Jones - Ein Gap nach dem anderen

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

im Dow Jones Industrial Average zeigt sich aktuell ein interessantes Phänomen. Schwache Eröffnungen im regulären Handel werden oftmals wieder hochgekauft, wodurch durchaus ansehnliche Tageskerzen entstehen. Anschließend setzen über Nacht, also während des asiatischen Handels, aber weitere Verkäufe ein, die die bullischen Ausgangslagen gemessen an den Vortageskerzen wieder zunicht machen und zu Abwärtsgaps in den Charts führen. Heute notieren die US Indizes trotz des gestrigen Reversals vorbörslich schwach.



Gut zu erkennen sind die Gaps im Stundenchart des Dow Jones Industrial Average , ebenso der EMA50 Stunde, der nach unten weggedreht ist und wiederholt nicht überwunden werden konnte. Anleger, die also auf Stärke für Kaufsignale warten möchten, sollten einen Anstieg über diesen gleitenden Durchschnitt, also Kurse über 23.442 Punkte, abwarten. Noch besser sieht die Lage erst aus, wenn der Index auch über 23.485 Punkte ansteigen kann.

Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, sind weitere Tiefs zu erwarten, wobei sich hierfür die Marke von 23.251 bzw. die Zone zwischen 23.202 und 23.163 Punkten als Anlaufstellen anbieten würden. Sollte letztere Marke erreicht werden, wäre ein kleines Gap im Stundenchart geschlossen. Am Dienstag verteidigten die Käufer zumindest auf Stundenschlusskursbasis die Marke von 23.310 Punkten. Dort könnte auch für den heutigen Handel ein Schlüssel liegen.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.10.2017 - 14.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 14.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

