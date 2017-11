Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Microsoft transformiert seine Logistikkette mit SAP Ariba und IntrigoSystems(press1) - Cloud-Applikationen und das Geschäftsnetzwerk verbessern dieKollaboration und Umsetzung bei deutlich niedrigeren KostenMünchen, 15. November 2017 - Microsoft [1] hat zweifellos eine derkomplexesten Logistikketten überhaupt. Um sie am Laufen zu halten und densteten Nachschub seiner weltweit nachgefragten Produkte zu gewährleisten,geht der Konzern jetzt völlig neue Wege. In einem kürzlichveröffentlichten Webinar [2] erklärt der Branchenriese, wie er gemeinsammit SAP Ariba [3] und Intrigo Systems [4] eine skalierbare, zeitgemäßePlattform schafft, auf deren Grundlage sich so populäre Produkte wie dieXbox und Surface effizient und kosteneffektiv herstellen lassen."Microsoft will jeden Menschen und jede Organisation auf unserem Planetendazu befähigen, mehr zu erreichen. Damit dies gelingt, entwickeln wirbranchenführende Systeme, Plattformen und Produktivitätssoftware",schildert Ali Khaki, Principal PM Supply Chain Engineering von Microsoft,den Antrieb seines Unternehmens. "Beim Blick auf unsere Supply Chain wurdeuns klar, dass wir eine flexible, skalierbare Plattform benötigten, dieder Komplexität unseres Hardwaregeschäfts angemessen war."Mit den Direct-Spend [5]-Lösungen von SAP Ariba hat Microsoft das passendeInstrument gefunden, um diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. "DasAriba(R) Network [6] fungiert als Rückgrat für die Logistikkette unsererXbox- und Surface-Produkte", so Khaki weiter.Mit dem Ariba Network und den darin bereitgestellten Cloud-Applikationenwie SAP Ariba Supply Chain Collaboration [5] schuf Microsoft einemoderne Plattform, mit der es auf allen Ebenen sicher und einfach mitseinen Auftragsherstellern und Lieferanten kooperieren kann. Dabei sindalle wichtigen Planungs- und Durchführungsaspekte der Logistikketteabgedeckt:* Gemeinsamer Zugriff auf Fertigungsprognosen, Bestellungen, Qualitäts-und Bestandsdaten* Frühzeitige Erkennung und Behebung drohender Lieferengpässe* Onboarding neuer LieferantenErste positive Ergebnisse sind bereits zu sehen. Seitdem die SAP AribaLösungen mit Unterstützung durch Intrigo eingeführt wurden, konnteMicrosoft:* eine stufenübergreifende Planung und Kollaboration mitAuftragsherstellern und Lieferanten realisieren,* den Abstimmungsprozess mit seinen Lieferanten von drei Tagen auf 30Minuten verkürzen,* die Onboarding-Zeit für neue Lieferanten von vier Monaten auf vier Tagereduzieren,* das Vendor Engagement durch B2B, einfache Flat Files und einewebgestützte Benutzeroberfläche standardisieren."Der Prozess ist außergewöhnlich klar und transparent, da die gesamteKommunikation innerhalb des SAP Ariba Systems abläuft", lobt Ali Khaki."Das Resultat ist eine äußerst positive Benutzererfahrung für allebeteiligten Personen."Um aus erster Hand zu erfahren, wie Microsoft seine Supply Chaintransformiert, klicken Sie hier [2]. Weitere Informationen zu den Direct-Spend-Lösungen von SAP Ariba und den damit erzielbaren Vorteilen erhaltenSie unter http://www.ariba.com/Über MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ist das führende Plattform- undProduktivitätsunternehmen für die Mobile-first-, Cloud-first-Welt. DieMission des Unternehmens ist es, jede Person und jede Organisation auf demPlaneten zu befähigen, mehr zu erreichen.Über SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network finden Käufer undLieferanten aus mehr als 2,5 Millionen Unternehmen und 190 Ländernzusammen, um neue Chancen zu entdecken, Transaktionen gemeinsamabzuwickeln und ihre Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Als Käufer könnensie den gesamten Einkaufsprozess verwalten und dabei ihre Ausgabenkontrollieren, Einsparpotenziale erkennen und eine stabile Lieferketteaufbauen. Als Lieferant können sie sich mit profitablen Kunden vernetzenund bestehende Geschäftsbeziehungen effizient ausbauen, um ihreVertriebszyklen zu vereinfachen und ihre Liquidität in jeder Zyklusphasezu verbessern. Das Resultat ist ein dynamischer digitaler Marktplatz, indem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1 Billion US-Dollar getätigtwerden.Weitere Informationen zu SAP Ariba erhalten Sie unter http://www.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihr Geschäft profitabel zubetreiben. Vom Backoffice bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis insFilialregal, vom Desktop bis zum mobilen Endgerät -SAP versetzt Menschenund Unternehmen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. 