Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA1361552070 Canadian International Minerals Inc. 15.11.2017 CA1361553060 Canadian International Minerals Inc. 16.11.2017 Tausch 20:1

US05453R1014 AVTOVAZ 15.11.2017 US05455D1000 AVTOVAZ 16.11.2017 Tausch 1:1