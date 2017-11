Wien (ots) - Am 14. November 2017 zeigte der Verhaltensökonom

Andrew Oswald beim siebten Treffen des "Vienna Behavioral Economics

Network" (VBEN), warum auch die Ökonomie das Glück des Menschen

erforscht - und was Unternehmen aus den Ergebnissen lernen können.



Das Glücksempfinden des Menschen wird von vielen Disziplinen

erforscht. Von der Philosophie, der Psychologie, der Medizin - und

auch von der Ökonomie. Andrew Oswald, Professor für

Wirtschaftswissenschaften an der University of Warwick, ist einer der

renommiertesten Forscher zum Thema Arbeitsökonomie. Und er

beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit einer Frage: Was macht

Menschen im Job glücklich?



Am 14. November hielt er die Keynote beim Vienna Behavioral

Economics Network in Wien. Sein Thema: "Happiness and Work". Nach

einleitenden Worten des Gastgeber Markus Marterbauer von der

Arbeiterkammer Wien und von Jean-Robert Tyran (Universität Wien)

erklärte Andrew Oswald, wie die Ökonomie zum Thema Glück kam.



Zwtl.: Geld ist nicht alles



Der Grund dafür klingt retrospektiv sehr einfach: Man habe einfach

bemerkt, dass Geld nicht alles ist. Es könne einen zwar bis zu einem

gewissen Punkt glücklich machen, so Oswald, doch dann lasse diese

Wirkung stark nach. "Wir Menschen vergleichen uns ständig mit

anderen. Und wenn diese mehr haben, werden wir unglücklich." Und wenn

wir unglücklich werden, leisten wir auch im Job messbar weniger.



Zwtl.: Gute Chefs sind wichtig



Doch wie bekommt man glückliche - und damit kreative und

leistungsfähige - Mitarbeiter? "Gute Chefs sind wichtig", sagte

Oswald. Das Verhalten des Vorgesetzten - im Sinne von wahrgenommener

Kompetenz und empathischem Leadership - ist einer der wichtigsten

Faktoren für glückliche und produktive Mitarbeiter. Und die gute

Nachricht dabei: "Wir sehen an den Daten für Europa, dass die

Menschen meist recht glücklich sind - und richtig schlechte Chefs

gibt es auch selten."



Trotzdem, so Oswald, müsse jede Organisation ständig an sich

arbeiten, um unglückliche Mitarbeitende zu vermeiden. Seine Forschung

kann dazu aber nur Anhaltspunkte bieten und wenig konkrete

Empfehlungen liefern. "Wir stehen erst am Anfang und wissen sehr

vieles einfach noch nicht", so der Ökonom.



Zwtl.: Menschen brauchen Freiräume



Doch einen evidenzbasierten Rat konnte er den Anwesenden dann

geben: "Menschen hassen die totale Fremdbestimmung, egal ob durch den

Vorgesetzten oder gar eine Maschine. Gewähren Sie Ihren Mitarbeitern

also Freiräume. Sie werden dadurch glücklicher und produktiver."



Im Anschluss an Oswalds Keynote erzählte Doris Tomanek, Mitglied

des Vorstandes der UniCredit Bank Austria AG und zuständig für Human

Capital, aus der Praxis. Sie konnte nicht nur viele der theoretischen

Ausführungen Oswalds bestätigen, sondern war sich auch in ihrem

generellen Fazit mit dem Ökonomen einig: Es gebe sehr viele Faktoren,

die die Zufriedenheit von Mitarbeitern beeinflussen. Und es müsse

daher viel experimentiert werden - insbesondere in einer Arbeitswelt,

die sich durch die Digitalisierung ständig wandelt.



Zwtl.: Über das Vienna Behavioral Economics Network (VBEN)



Um die Erkenntnisse der verhaltensökonomischen Forschung mit

Interessierten zu teilen, wurde das Vienna Behavioral Economics

Network (VBEN) gegründet. Es ist eine Plattform für den Austausch

zwischen Wissenschaft und Praxis. Regelmäßig werden dort Expertinnen

und Experten ihre Erfahrungen bei der praktischen Anwendung und

evidenzbasierten Erforschung von verhaltensökonomischen Fragen

präsentieren. Eingeladen sind Manager, Politiker, Wissenschaftler,

Studierende und natürlich alle anderen Interessierten, die teilnehmen

möchten.



Weitere Informationen: [www.vben.at] (http://www.vben.at/)



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Eberhard Lauth | netzkundig.com

Mariahilfer Straße 101/Top 21

A-1060 Wien

Tel: +43.720.513275

Email: eberhard.lauth@netzkundig.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19039/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***





Originaltext: Vienna Behavioral Economics Network (VBEN)

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062038

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062038.rss2