Lübeck - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management reduziert Shortposition in SLM Solutions-Aktien signifikant: Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben ihr Short-Engagement in den Aktien der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) deutlich verringert.

Den vollständigen Artikel lesen ...