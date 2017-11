NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von General Electric haben zur Wochenmitte nach schwächerem Start doch noch zu einer Erholungsbewegung angesetzt. Nachdem sie an den vergangenen beiden Handelstagen infolge einer vermeldeten Schrumpfkur mit Dividendenkürzung um insgesamt fast 13 Prozent abgerutscht waren, ging es nun um fast 2 Prozent auf 18,25 US-Dollar nach oben. Im schwachen Marktumfeld mauserten sie sich so am Mittwoch zum größten Gewinner im Dow Jones Industrial .

Licht am Ende des Tunnels sehen Experten damit aber noch nicht: Mit Blick auf die längerfristige Entwicklung des in einer Krise steckenden Industriekonzerns blieben auch nach dem Investorentag noch viele Fragen offen, schrieb am Mittwoch etwa Goldman-Analyst Joe Ritchie./tih/he

