Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Scout24 nach einem Kapitalmarkttag des Betreibers von Online-Plattformen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Dieser habe sich beschleunigende Umsätze für die Jahre 2018 und 2019 in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Mittwoch. Vor allem von ImmobilienScout24 könnten in diesem Fall positive Impulse für den Aktienkurs ausgehen/bek/stb Datum der Analyse: 15.11.2017

ISIN: DE000A12DM80