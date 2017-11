Der Chiphersteller Infineon hat Quartalszahlen geliefert. Nach anfänglichem Zögern sind die Anleger überzeugt und die Aktie notiert deutlich im Plus. Auf Sicht der letzten fünf Jahre legten die Infineon-Papiere um über 300% zu. Ist jetzt die Zeit für eine Korrektur oder geht da noch mehr. Wie Sie jetzt mit Zertifikaten von dem Chiphersteller profitieren können, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Zertifikate-Expertin Vivien Sparenberg, Vontobel, die jüngsten Schwankungen am Devisenmarkt und deren Auswirkungen auf die Infineon-Aktien-Performance. Und Sie erfahren worauf Sie bei einem Bonus Cap Zertifikat auf Infineon achten müssen.