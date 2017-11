Tagesausblick für 16.11: DAX mit intraday-reversal. Banken und Dollar im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX hat die 13.000 Punktemarke nach unten durchbrochen und sackte zeitweise auf 12.850 Punkte ab. Einem Beitrag auf Thomson Reuters zufolge lasteten vor allem der Anstieg des Euro/US-Dollar-Kurses sowie der schwächere Ölpreis auf den Aktienmärkten. So hat die Internationale Energieagentur (IEA) die Prognose für den Ölbedarf gesenkt, was Spekulationen auf eine Konjunkturabkühlung sorgte. Der Euro/US-Dollar-Kurs erreichte mit zeitweise 1.186 US-Dollar den höchsten Stand seit rund vier Wochen. Die Bullen sind jedoch längst nicht aus Feld geschlagen. Das zeigt das intraday-Reversal.

Morgen stehen kaum Unternehmenszahlen Daten. Der Fokus wird sich vielmehr auf die Verbraucherpreise aus Europa und US-Arbeitsmarktdaten richten.

Trader und Anleger aufgepasst!

Unternehmen im Fokus

Heute präsentierten sich im DAX vor allem die Bankwerte Commerzbank und Deutsche Bank außerordentlich stark. Beflügelt hat dabei, dass Cerberus drei Prozent an der Deutschen Bank erwarb. Im Juli stieg der Investor bereits bei der Commerzbank ein. Airbus konnte derweil auf der Luftfahrtmesse in Dubai den größten Auftrag der Firmengeschichte landen. So kündigte US-Investor Indigo Partners den Kauf von 430 Mittelstreckenflugzeugen aus der A320neo-Familie an. Bei Rocket Internet stützten Meldungen zum aktuell laufenden Aktienrückkaufprogramm.

Die Mehrheit der Aktien kam heute jedoch - teilweise deutlich - unter Druck. so belasteten im DAX erneut die Aktien von RWE und Continental. In der zweiten Reihe setzten die Anteilsscheine von Drägerwerk, Evotec, K+S und Gerry Weber ihre Talfahrt der vergangenen Tage fort.

Morgen wird unter anderem Vivendi Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 11. November

USA - Industrieindex Philly Fed, November

USA - Industrieproduktion, Oktober

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.000/13.100/13.170/13.300/13.350/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950 Punkte

Der DAX drückt auf die 10-Monats-Durchschnittslinie und die kurzfristige 61,8%-Retracementlinie. Noch ist unklar ob das Level von 12.900 Punkten tatsächlich hält. Das Risiko eines Rückgangs auf 12.700 Punkte bleibt also weiter bestehen. Viele Bullen dürften warten bis der Bereich 13.100/13.170 Punkte wieder überschritten ist.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.8.2017 - 15.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2010 - 15.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

