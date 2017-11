15.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wienerberger (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) 1. Emittent Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Österreich 2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: Teachers Insurance and Annuity AssociationRegistrierter Sitz und Staat: New York City, Vereinigte Staaten 4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt1. College Retirement Equities Fund; 2. TIAA-CREF International Equity Fund; 3. TIAA-CREF Life International Equity...

