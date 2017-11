NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Merck KGaA neu bewertet und nach ehemals "Market-Perform" mit "Outperform" eingestuft. Das Kursziel setzten die Experten nun bei 115 Euro fest. Der Pharma- und Chemiekonzern stehe vor zwei Jahren mit vielen Kurstreibern, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Der jüngste Kursrückschlag habe deshalb eine hervorragende Kaufgelegenheit geschaffen. Er bezeichnete die Merck-Aktie unter den mit "Outperform" bewerteten Branchenwerten als Top-Empfehlung./tih/he

Datum der Analyse: 15.11.2017

ISIN DE0006599905

