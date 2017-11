va-Q-tec AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 an

DGAP-Ad-hoc: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Prognose va-Q-tec AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 an 15.11.2017 / 19:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc Mitteilung

va-Q-tec AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 an

Würzburg, 15. November 2017. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) passt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 an. va-Q-tec erwartet für 2017 ein Umsatzwachstum zwischen 28% und 32% gegenüber dem Vorjahr (bisherige Prognose 35% - 40%) Für das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) prognostiziert das Unternehmen eine Steigerung gegenüber dem bereinigten EBITDA des Vorjahres (bisherige Prognose: anhaltend starkes Wachstum). Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2017 ein Umsatzwachstum von 42% gegenüber dem Vorjahr erzielt. Auch im laufenden vierten Quartal 2017 wird es nach Erwartung des Vorstands gelingen, den Umsatz gegenüber einem besonders starken Vergleichsquartal Q4 2016 zu steigern, allerdings nur im einstelligen Prozentbereich. Im laufenden vierten Quartal 2017 führen verschiedene operative Gründe zu Umsatzverschiebungen im unteren einstelligen Millionenbereich, die größere Steigerungen verhindern: So gestaltet sich der Onboarding-Prozess bei zwei Großkunden im Service-Geschäft zeitintensiver als erwartet. Daher können mit diesen beiden Kunden im vierten Quartal 2017 keine wesentlichen Umsätze erzielt werden. Zu wesentlichen Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2018 kommt es zudem aufgrund der Entscheidung eines Großkunden, eine Boxenflotte entgegen der ursprünglichen Planung nicht im vierten Quartal 2017, sondern voraussichtlich erst in 2018 zu erwerben. Aufgrund der außergewöhnlich schweren Hurrikan-Schäden in Puerto Rico, in deren Folge zahlreiche Service-Aufträge von der ansässigen Netzwerkstation nicht ausgeführt werden konnten, kam es zusätzlich zu Umsatzausfällen in Q4 2017. Aus Puerto Rico wird ein großer Pharmakunde mit Container-Services bedient. Den Regelbetrieb wird die Netzwerkstation nach aktueller Einschätzung im Laufe des aktuellen Quartals wieder aufnehmen können.

Informationen über die Berechnung des EBITDA und des bereinigten EBITDA sind ab Seite 46 im Geschäftsbericht 2016, der auf unserer Webseite www.va-q-tec.com/de/ zur Verfügung steht, zu finden.

+++ENDE+++

IR Kontakt va-Q-tec AG Felix Rau Telephone: +49 931 35942 - 2973 Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com cometis AG Claudius Krause Telefon: +49 611 - 20 585 5-28 Email: krause@cometis.de

Über va-Q-tec va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative, dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw. Dämmung. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen zwischen 24 und über 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com

15.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: va-Q-tec AG Alfred-Nobel-Straße 33 97080 Würzburg Deutschland Telefon: +49 (0)931 35 942 0 Fax: +49 (0)931 35 942 10 E-Mail: IR@va-Q-tec.com Internet: www.va-Q-tec.com ISIN: DE0006636681 WKN: 663668

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

629829 15.11.2017 CET/CEST

ISIN DE0006636681

AXC0268 2017-11-15/19:37