Wien (pta029/15.11.2017/19:40) - Die PORR AG gibt bekannt, dass MMag. Christian Benedict Maier seine Funktion als Finanzvorstand der PORR AG mit Wirkung zum 31.12.2017 zurücklegt. Christian B. Maier war in den letzten 6 Jahren maßgeblich am Umbau des Konzerns beteiligt und wird sich künftig verstärkt der privaten Vermögensverwaltung sowie dem Ausbau seiner Beteiligungsgesellschaften widmen. Seine Agenden werden interimistisch vom Vorsitzenden des Vorstands, Ing. Karl-Heinz Strauss übernommen.



