Der Dax beendete seinen Handel am Mittwoch bei 12.976 und somit 57 Punkte unter dem Schlusskurs 13.033 vom Dienstag. Das Tief lag bei 12.847, das Hoch wurde bei 12.996 eingebucht. Charts zum vergrößern bitte klicken Tagesmarken: Optionsverfall 17.11.2017 (Quelle: Stockstreet.de): Was ich am 7. September bereits vermutete und gestern erneut schrieb, bewahrheitete sich am Mittwoch. Kurz vor dem Verfall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...