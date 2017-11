Linz - Leerverkäufer GSA Capital Partners LLP geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der S&T AG ein: Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP attackieren die Aktien des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT). Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 14.11.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in den S&T AG-Aktien in Höhe von 0,52% eröffnet.

