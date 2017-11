Base Deal mit Bruttoerlösen in Höhe von 125 Mio. US-Dollar von spezifischen Kategorien von spezialisierten Investoren am 14. November 2017 abgeschlossen.

Angekündigte uneingeschränkte Ausübung des Optionsrechts der Zeichner für den Kauf weiterer American Depositary Shares (ADS) und Stammaktien. Der Abschluss wird voraussichtlich am oder ungefähr am 16. November 2017 stattfinden. Dabei werden zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von rund 19 Mio. US-Dollar im Rahmen von insgesamt 144 Mio. US-Dollar erzielt.

Der Handel mit ADS von ERYTECH am Nasdaq Global Select Market begann am 10. November 2017.

NICHT ZUR VERBREITUNG IN AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN

ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP) (Nasdaq: ERYP) ("ERYTECH"), ein Biopharmaunternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien durch Verkapselung von Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen befasst, meldete heute den Abschluss seines zuvor angekündigten globalen Angebots für spezifische Kategorien von Investoren von insgesamt 5.374.033 neuen Stammaktien, die ein Angebot von 4.686.106 Stammaktien in Form von American Depositary Shares umfassen, wobei jede von ihnen eine Stammaktie ("ADS") in den Vereinigten Staaten zu einem Angebotspreis von 23,26 US-Dollar je ADS repräsentiert, und eine gleichzeitige Privatplatzierung in Europa (einschließlich Frankreich) und anderen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada von 687.927 Stammaktien zu einem Angebotspreis von 20,00 US-Dollar je Stammaktie. Darüber hinaus haben die Zeichner des globalen Angebots ihr Optionsrecht für den Kauf zum selben Preis von 702.915 zusätzlichen ADS und 103.189 weiteren Stammaktien aus dem globalen Angebot uneingeschränkt ausgeübt. Der zusätzliche Abschluss wird voraussichtlich am 16. November 2017 stattfinden. Nach diesem Abschluss werden die gesamten Nettoerlöse für ERYTECH nach Abzug der Provisionen für das Emissionskonsortium und der geschätzten Ausgabekosten, die von ERYTECH getragen werden müssen, rund 130 Mio. US-Dollar betragen. Alle im Rahmen des globalen Angebots verkauften Wertpapiere wurden von ERYTECH angeboten.

Die Stammaktien von ERYTECH sind an der Euronext Paris unter dem Tickersymbol "ERYP" notiert. Ab 10. November 2017 sind die ADS von ERYTECH am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "ERYP" notiert.

Jefferies LLC fungierte als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner für das globale Angebot. Cowen and Company, LLC fungierte als gemeinsamer Bookrunner und JMP Securities LLC als Konsortialführer für das Angebot der ADS in den Vereinigten Staaten. ODDO BHF SCA fungierte als gemeinsamer Bookrunner für die Privatplatzierung der Stammaktien von ERYTECH in Europa.

In Übereinstimmung mit Artikel 6 der delegierten Verordnung EU 2016/1052 vom 8. März 2016 berichtete Jefferies LLC, das als Stabilisator fungierte, in eigenem Namen und im Namen anderer Zeichner, dass seit 10. November 2017 keinerlei stabilitätssichernde Aktivitäten durchgeführt wurden. Die Stabilisierungsphase ist nun abgeschlossen.

Das globale Angebot wurde lediglich mittels eines Prospekts erstellt. Eine Kopie des Prospekts in Bezug auf das globale Angebot wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und ist erhältlich unter: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022 oder telefonisch unter der Nummer (877) 821-7388 oder via E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com oder bei Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention: Prospectus Department sowie telefonisch unter der Nummer (631) 274-2806.

Eine Registrierung in Zusammenhang mit diesen Wertpapieren wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht und für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und wird auch weder ein Angebot, noch eine Aufforderung oder einen Verkauf in einem Rechtsgebiet darstellen, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Aufforderung oder ein derartiger Verkauf nicht im Einklang mit den Wertpapiergesetzen dieses Rechtsgebietes steht.

Über ERYTECH

ERYTECH ist ein 2004 in Lyon (Frankreich) gegründetes Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung innovativer Therapien für seltene Krebsformen und seltene Krankheiten befasst. Mithilfe seiner unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, die auf einer neuartigen Technologie zur Verkapselung von Arzneimittelwirkstoffen in roten Blutkörperchen basiert, hat ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten entwickelt, die auf Märkte mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielt. Der anfängliche Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produkten, die am Aminosäurestoffwechsel von Krebszellen ansetzen und diesen für ihr Überleben unerlässliche Nährstoffe entziehen.

Eryaspase, das Hauptprodukt des Unternehmens, ebenfalls bekannt unter dem Handelsnamen GRASPA, enthält das Enzym L-Asparaginase, das im Innern roter Spender-Blutkörperchen verkapselt wird. L-Asparaginase dezimiert Asparagin, eine natürlich vorkommende Aminosäure, die unerlässlich für das Überleben und die Proliferation von Krebszellen ist. L-Asparaginase bildet eine Standardkomponente einer auf mehreren Wirkstoffen basierenden Chemotherapie zur Behandlung Akuter Lymphoblastischer Leukämie (ALL). Die Nebenwirkungen schränken jedoch die Einhaltung des Behandlungsplans ein, insbesondere bei Erwachsenen und geschwächten Patienten. Aufgrund seines verbesserten Sicherheitsprofils bietet Eryaspase beste Voraussetzungen, um Patienten mit L-Asparaginase zu versorgen, die vorhandene, nicht verkapselte Asparaginasen nicht vertragen.

ERYTECH ist am Nasdaq Global Select Market in den Vereinigten Staaten (Ticker: ERYP) und am regulierten Markt der Euronext in Paris notiert (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) und ist Teil der Indizes CAC Healthcare, CAC Pharma Bio, CAC Mid Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

Haftungsausschluss

Diese Bekanntmachung stellt unter keinen Umständen ein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung dar, ein öffentliches Interesse in Frankreich, den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem anderen Rechtsgebiet in Verbindung mit einem Angebot zu erwecken.

Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsgebieten durch lokale Bestimmungen eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über mögliche lokal geltende Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Werbung dar und ist kein Prospekt im Sinne von Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in ihrer revidierten Fassung (die "Prospektrichtlinie").

Im Hinblick auf die Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, in denen die Prospektrichtlinie umgesetzt ist, wurde und wird keine Maßnahme ergriffen, um die hierin beschriebenen Wertpapiere auf eine Weise öffentlich anzubieten, welche die Veröffentlichung eines Prospektes in einem entsprechenden Mitgliedsstaat erfordern würde. Demzufolge dürfen und werden die Wertpapiere in keinem dieser Mitgliedsstaaten angeboten, insoweit dies nicht unter den Ausnahmeregelungen nach Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie zulässig ist, falls sie von diesem Mitgliedsstaat umgesetzt wurden, oder unter anderen Umständen, in denen das Unternehmen nicht die Pflicht hat, gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie und/oder anderer in diesen Mitgliedsstaaten geltenden Vorschriften einen Prospekt zu veröffentlichen.

Dieses Dokument stellt kein öffentliches Angebot in Frankreich dar und die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dürfen in Frankreich gemäß Artikel L. 411-2-II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes nur (i) Anbietern von Portfolioverwaltungsdienstleistungen für Dritte, (ii) qualifizierten Investoren (investisseurs qualifiés), die auf eigene Rechnung handeln, und/oder (iii) einer begrenzten Gruppe von Investoren (cercle restreint d'investisseurs), die auf eigene Rechnung handeln, sämtlich wie definiert in und in Übereinstimmung mit den Artikeln L. 411-1, L. 411-2 und D. 411-1 bis D. 411-4 und D. 754-1 und D. 764-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes, angeboten oder an diese verkauft werden.

Dieses Dokument wird ausschließlich verteilt an (und richtet sich ausschließlich an) folgende Personengruppen in Großbritannien: (i) "Professionelle Investoren" im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer gültigen Fassung, die "Verordnung"), (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.") der Verordnung fallen oder (iii) Personen, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Teilnahme an einer Investitionsaktivität (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) für die Emission oder den Verkauf von Wertpapieren rechtmäßig direkt oder indirekt übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden in ihrer Gesamtheit als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen darauf handeln. Eine in diesem Dokument beschriebene Investition oder Investitionsaktivität ist ausschließlich relevanten Personen vorbehalten und wird ausschließlich mit relevanten Personen durchgeführt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtsgebieten dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere, die nicht im Einklang mit dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert sind, dürfen nicht in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine gültige Ausnahmeregelung von der Registrierung im Rahmen des Securities Act verkauft oder angeboten werden.

Contacts:

ERYTECH

Naomi Eichenbaum

Director of Investor Relations

Tel.: +33 4 78 74 44 38

Tel.: +1 917 312 5151

naomi.eichenbaum@erytech.com

oder

The Ruth Group

Lee Roth: +1 646 536 7012

Investor Relations

lroth@theruthgroup.com

oder

Kirsten Thomas

Media Relations: +1 508 280 6592

kthomas@theruthgroup.com

oder

NewCap

Julien Perez

Investor Relations

oder

Nicolas Merigeau

Media Relations

Tel.: +33 1 44 71 98 52

erytech@newcap.eu