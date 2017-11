Stuttgart (ots) - Klar ist: die Verschärfungen der Sicherheitsgesetze bedeuten einen Einschnitt in Freiheitsrechte. Strobl behauptet, dass Baden-Württemberg durch sein Paket sicherer würde. Doch das stimmt so nicht. Richtig ist: Die neuen Befugnisse erleichtern der Polizei und dem Verfassungsschutz die Arbeit. Entscheidend bleibt aber, dass Ermittler aus ihren Erkenntnissen die richtigen Schlüsse ziehen - und rechtzeitig eingreifen.



