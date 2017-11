Lieber Leser,

insbesondere am letzten Wochenende ging es beim Bitcoin extrem volatil zu. So versammelten sich die chinesischen Miner plötzlich hinter Bitcoin Cash, wodurch der Bitcoin unter Druck geriet und Bitcoin Cash durch die Decke ging. In der Folge war eine größere Korrektur auf ca. 5.000 US-Dollar beim Bitcoin durchaus möglich.

Charttechnik stößt manchmal auch an ihre Grenzen!

An dieser Situation kann man gleich mehrere Dinge sehen. Zuerst einmal ist das Bitcoin-Netzwerk ... (Sascha Huber)

