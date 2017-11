Jährlich beläuft sich so die Summe an sinnlos verbranntem Erdgas - das ja als Übergangs-Energieträger auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft gilt - auf rund 150 Mrd m3. Nicht zu vergessen die 400 Mio. t CO2, die bei der Verbrennung entstehen.

Stand der Technik: unbefriedigend

Zwar ist es auch heute schon grundsätzlich möglich, Methan unter hohem Druck zu verflüssigen. Doch braucht es hierfür spezielle Anlagen, um das Methan zu kühlen und unter Druck zu halten. Genauso schwierig ist der Abtransport von der Bohrinsel, für den besondere und damit teure Druckbehälter oder auch Pipelines zum Einsatz kommen müssten. Eine weitere Option ist es, das Methan in Methanol umzuwandeln, dessen Umgang sich deutlich ...

