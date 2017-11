Das letzte Mal, als Wacker Neuson knapp vor der Eroberung der 30,00 Euro Marke stand, notierte der Wert bei 29,76 Euro in 2007. Von da an ging es bis Ende 2008 auf ein Verlaufstief von gerade einmal 4,01 Euro abwärts, erst danach stellte sich eine langwierige Kurserholung ein. Diese reichte bis Mitte 2015 auf ein Verlaufshoch von 24,93 Euro aufwärts, bevor ein neuerlicher Dämpfer zurück auf 10,92 Euro abwärts geführt hat. Seitdem aber konnte Wacker Neuson wieder signifikant an Stärke zulegen und kratzte bereits vor einigen Wochen wieder an den Jahreshochs aus 2007. Die angesprochene Seitwärtskonsolidierung versteht sich als bullische Ausgangslage für einen baldigen Kurssprung, da Trendwendesignale auf der Oberseite bislang nicht erkennbar sind. Eine mittelfristige Strategie oberhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...