In den letzten gut 2 Jahren sahen die Schlagzeilen für dieMetzinger meist anders aus: Ladenschließungen, Preisschlachten, verpasste Prognoseziele - der Herrenschneider ließ keine Verfehlung aus. Offenkundig ist mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden jedoch frischer Wind in den Laden gekommen. Noch sind es keine 2-stelligen Ergebnisse, aber nach der jüngeren Vergangenheit schon sehr gute Zahlen. Z.B. legte der Umsatz im 3. Jahresviertel währungsbereinigt um 3 % auf 710,7 Mill. € zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte sogar um 5 % auf 114,9 Mill.€ gesteigert werden. Es läuft nicht nur besser im (inländischen) eigenen Einzelhandel, sondern zum 1. Malseit rd. 2 Jahren auch im Ausland: Hier stachen Großbritannien, China und die USA positiv hervor. Im Gesamtjahr soll der Konzernumsatz währungsbereinigt einstellig wachsen. In puncto Gewinn konnte der Neue namens Mark Langer zwar keine positiven Überraschungen melden, dafür aber beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen: Es soll sich in der vorausgesagten Bandbreite zwischen -3 und +3 % bewegen, was in der Modebranche schon als tolles Resultat gilt. Vorerst aber kein Kauf!



