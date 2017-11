Delivery Hero begrüßt vorbehaltlose Genehmigung des Verkaufs seines UK-Geschäfts

DGAP-News: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Verkauf Delivery Hero begrüßt vorbehaltlose Genehmigung des Verkaufs seines UK-Geschäfts 16.11.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 16. November 2017 - Die Delivery Hero Gruppe ("Delivery Hero"), der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen, begrüßt die Entscheidung der britischen Kartellbehörde (Competition and Markets Authority, "CMA"), den Verkauf des britischen Geschäftsbereiches von Delivery Hero, Hungryhouse Holdings Limited ("Hungryhouse"), an Just Eat plc ("Just Eat") vorbehaltlos zu genehmigen.

Die vorbehaltlose Genehmigung im Abschlussbericht der CMA entspricht voll und ganz den Erwartungen von Delivery Hero und steht im Einklang mit dem vorläufigen Genehmigungsbeschluss der CMA vom 12. Oktober 2017.

Über Delivery Hero Delivery Hero ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. WKN: A2E4K4; ISIN: DE000A2E4K43.

Medienanfragen

Bodo v. Braunmühl, Head of Corporate Communications, Delivery Hero

bodo.braunmuehl@deliveryhero.com

Investorenanfragen

Duncan McIntyre, SVP Corporate Finance & Investor Relations, Delivery Hero

duncan.mcintyre@deliveryhero.com

16.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero AG Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 000 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

629865 16.11.2017

ISIN DE000A2E4K43

AXC0064 2017-11-16/08:00