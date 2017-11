Der Dax dürfte sich am Donnerstagmorgen wieder leicht nach oben begeben. Broker erwarten den Leitindex zur Handelseröffnung knapp über 13.000 Punkten. Auch der Aktienmarkt blickt heute gespannt nach Berlin.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag wieder aufwärts gehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten und die Marke von 13.000 Punkten zu Handelsbeginn wieder hinter sich lassen. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent auf 12.976 Punkte verloren.

Viele Börsianer dürften gespannt nach Berlin schauen, wo der Countdown bei den ...

