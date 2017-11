RATING: S&P HEBT AUSBLICK FÜR HSBC HOLDINGS AUF STABIL VON NEGATIV RATING: S&P HEBT AUSBLICK FÜR LLOYDS BANKING AUF STABIL VON NEGATIV CCAPCORESTATE erreicht positiven Turnaround von Hannover Leasing und erhöht Prognose DEQ (VB +2,2%) Deutsche Euroshop bestätigt nach guten neun Monaten Jahresprognose FRUFerratum Group reports strong revenue and profit growth; on track to achieve the upper end of full year 2017 revenue guidance S4ASMT Scharf und Breuer-Motoren schließen strategische Partnerschaft VT9VTG AG steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2017 - Auslastung der Waggonvermietung auf Höchststand seit Ende 2008 Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF...

