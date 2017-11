Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681), ein technologisch führender Anbieter hocheffizienter Produkte und Lösungen

im Bereich der thermischen Isolation und Kühlkettenlogistik, veröffentlicht heute die Zahlen zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2017 und meldet starkes Wachstum im Umsatz und im EBITDA.

In den ersten neun Monaten wurde ein Gruppenumsatz von 34,6 Mio. EUR erreicht, eine Steigerung um 42% gegenüber dem Vorjahr (24,3 Mio. EUR). Die Gesamterträge wuchsen um 39% von 30,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 42,4 Mio. EUR in 9M 2017. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs von 5,0 Mio. EUR (bereinigt um Sondereinflüsse des Börsengangs) um 24% auf 6,2 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge beträgt 15% nach 16% (bereinigt) in 9M 2016.

Wachstum im Produktgeschäft

Das Wachstum ist auf die sehr positive Entwicklung der Geschäftsbereiche Produkte und Dienstleistungen zurückzuführen. Das Wachstum im Produkt-Geschäft - dem Vertrieb von Vakuumisolationspaneelen (VIPs) - wurde durch die gestiegene Nachfrage nach Hochleistungsdämmung für Kühlgeräte und Warmwasserspeicher befördert. Der Umsatz in diesem Segment stieg in den ersten neun Monaten 2017 auf 12,9 Mio. EUR und lag damit um 59% über dem Vorjahreszeitraum mit 8,1 Mio. EUR. Auch das Dienstleistungs-Geschäft (Vermietung von Thermocontainern und Thermoboxen) ist stark gewachsen: Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Containervermietungen in der UK-Tochtergesellschaft sowie dem weiter erfolgreichen Boxenvermietgeschäft konnte der Umsatz mit Dienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...