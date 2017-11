Die SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986) hat einen Kooperationsvertrag mit der Breuer-Motoren GmbH & Co. KG geschlossen. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft übernimmt SMT Scharf in Zukunft exklusiv den Vertrieb und das After-Sales-Geschäft für Breuer-Motoren in Russland.

Der Vorstandsvorsitzende der SMT Scharf AG, Hans Joachim Theiß, erläutert die Bedeutung des Vertragsabschlusses: "Für SMT Scharf als einer der weltweit führenden Anbieter für Transportlösungen und Logistiksysteme untertage zählt Russland zu den wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...