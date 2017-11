NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement von 96,08 auf 102,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Baustoffkonzern profitiere von einem beschleunigenden Wachstum in Nord- und Osteuropa sowie in Teilen Nordamerikas und scheine darüber hinaus den Einstieg in Südeuropa zum richtigen Zeitpunkt gewählt zu haben, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Donnerstag. Diese Märkte trügen rund 70 Prozent zum operativen Ergebnis (Ebitda) auf Konzernebene bei und dürften im kommenden Jahr der größte Wachstumstreiber sein./ajx/gl

Datum der Analyse: 16.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006047004

AXC0093 2017-11-16/09:31