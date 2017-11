Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-16 / 09:18 *Erste virtuelle Messe von XING Events - VExCon 2017 XING Events und Partner präsentieren digitale Trends der Eventbranche* · Erste virtuelle Messe zu den Themen Eventtechnologie und Eventvermarktung · Hochkarätige Partner, interessante Live-Vorträge und persönlicher Austausch · Besucher können ortsunabhängig teilnehmen München, 16. November 2017. XING Events (www.xing-events.com [1]), der Experte der Eventbranche für die Themen Eventvermarktung, Teilnehmermanagement und Ticketing, veranstaltet am 5. Dezember 2017 seine erste virtuelle Messe. Unter dem Namen VExCon - Virtuelle Expo & Conference, präsentiert das Münchener Unternehmen die aktuellen Trends und Lösungen für Eventtechnologie und Eventvermarktung. Online mit dabei sind zehn hochkarätige Partner, so dass die komplette Bandbreite der digitalen Eventorganisation und -vermarktung vertreten sein wird. Der große Vorteil: Der Besuch der Messe ist den ganzen Tag über völlig ortsunabhängig möglich. Die VExCon bietet, wie jede reale Messe auch, Stände der einzelnen Aussteller mit Informationen zum Download, Videos und Produktdemos. Für den persönlichen Austausch stehen an jedem Stand per Chat Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem wird den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm geboten. Die Referenten präsentieren ihre Themen im Live-Stream und stehen auch im Anschluss für Fragen zur Verfügung. *XING Events als Vorreiter der digitalen Eventvermarktung* Mit dieser innovativen Veranstaltungsform nutzt XING Events konsequent für die eigenen Events die neuesten Möglichkeiten. "Wir sprechen nicht nur von Digitalisierung, wir leben sie auch", erklärt dazu Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler. Die Bereitschaft und das Interesse sind sowohl auf Veranstalterseite als auch im Teilnehmerbereich enorm hoch. "Unsere Partner waren begeistert, als wir Ihnen die Beteiligung als Aussteller angeboten haben", ergänzt Ziegler. Bisher haben sich bereits über 700 Besucher registriert. *Komfortables und sicheres Einloggen zur virtuellen Messeplattform * Für die technische Umsetzung hat XING Events mit msConsult [EXPO IP], für die komplette Plattform, sowie GoToWebinar, für die Vorträge, ausgewiesene Experten an Bord geholt. Beide Dienstleister sorgen für eine komfortable und vor allem sichere Durchführung der Messe. Die kostenlose Registrierung erfolgt über die Eventseite und den Ticketshop auf XING unter vexcon.xing-events.com [2]. Dort sind auch sämtliche Details der Veranstaltung inklusive Agenda und Informationen zu den Sprechern einsehbar. Die registrierten Besucher erhalten rechtzeitig vor der Messe ihre Log-in-Daten sowie weitere Informationen zum Besuch der virtuellen Messeplattform. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING SE, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events 13 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Antje Schwuchow XING Events: Sandstraße 33 www.xing-events.com [1] D-80335 München Pressematerial: Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 www.xing-events.com/presse antje.schwuchow@xing.com [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Informationstechnologie 2017-11-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 