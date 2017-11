The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US9128283G32 US TREASURY 2020 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1650413484 INTL FIN. CORP. 17/22 MTN BD03 BON MXN N

CA XFRA XS1709433509 POSTNL N.V. 17/24 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1719154574 DIAGEO FIN. 17/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1719154657 DIAGEO FIN. 17/20 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720526737 DBS BANK 17/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720552659 HSH PRTFMGMT IS 17/21DL BD03 BON USD N

CA XFRA XS1720639779 TOYOTA MOTOR CRED17/21MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720642138 TOYOTA MOTOR CRED17/24MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720690889 MATTERH.TEL. 17/27 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720700191 INTL FIN. CORP. 17/47 ZO BD03 BON MXN N

CA XFRA XS1720761490 SELP FINANCE 17/25 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720806774 RLBK OBEROEST. 17/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720814950 TOYOTA FIN.AUSTR.17/22MTN BD03 BON AUD N

CA XFRA XS1720922175 BRIT. TELECOM. 17/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1720947081 AFR. DEV. BK 17/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1721051495 EDP FIN. 17/27 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1721244371 IBERDROLA INTL.17/UND.FLR BD03 BON EUR N

CA 25CN XFRA CA1361553060 CANADIAN INTL MINERALS EQ00 EQU EUR N

CA 1YX XFRA KYG9T43R1023 YIXIN GROUP LTD DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA IF0 XFRA NL0012661870 INFLARX N.V. EO 0,12 EQ00 EQU EUR Y

CA AVVH XFRA US05455D1000 AVTOVAZ SP.GDR S/5 RL 5 EQ00 EQU EUR N