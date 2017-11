FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.253 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.055 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.059 EUR

CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.210 EUR

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.106 EUR

HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.270 EUR

M3AC XFRA DE0005321079 MONEGA CHANCE 0.216 EUR