Zürich (awp) - Der Mischkonzern Conzzeta hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2017 leicht erhöht. Neu rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz klar über dem Vorjahr ("well above"), heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Präsentation anlässlich einer Investorenkonferenz der Credit Suisse. Bisher hatte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...