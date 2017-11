Die Commerzbank hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Dunst erhöhte in einer Studie vom Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für 2018 und 2019. Grund seien in erster Linie höhere Annahmen für den Nettozinsertrag. Die gesunkene Anforderung an die Kernkapitalquote habe positive Auswirkungen auf das Überschusskapital./ajx/gl Datum der Analyse: 16.11.2017

ISIN: DE0008019001