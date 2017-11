Eine Werbung der DZ BANK AG Ein guter Kaufmann zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass er in der Lage ist, die Wünsche seiner Kunden zu erkennen und sie zu erfüllen. Will er darüber hinaus auch noch langfristig erfolgreich sein, sollte er das Prinzip "billig kaufen - teuer verkaufen" verinnerlichen. Ganz so ist es im Grunde auch an den Finanzmärkten für Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...