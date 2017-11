Zürich (ots) - Am 21. November öffnet in der Messe Zürich die

grösste Berufsschau der Schweiz ihre Tore. Die Berufsmesse Zürich

setzt in diesem Jahr mit verschiedenen Elementen ihren Schwerpunkt

auf die Digitalisierung. Nebst dem grossen Angebot an Lehrberufen und

Weiterbildungsangeboten, zeigt eine Sonderschau, wie Berufe fit für

die digitale Zukunft gemacht werden.



Die Digitalisierung sorgt täglich für Schlagzeilen, schürt Ängste

und Unsicherheiten. Die Berufsmesse Zürich macht die digitale Zukunft

erleb- und begreifbar. Auf zusätzlich rund 800 Quadratmetern wird an

der Sonderschau der Fokus auf fünf Kerntechnologien der künftigen

Berufswelten gelegt: Virtual und Augmented Reality,

3D-Visualisierungen, Drohnen, Smarte Lösungen, Robotik und 3D-Druck.

Unter dem Titel «Berufswelten der Zukunft» zeigen verschiedene

Stationen auf, welche neuen Technologien bereits jetzt schon im

Einsatz sind und wie sie in Zukunft genutzt werden könnten.

Interaktivität steht dabei im Zentrum. Die Besucher können selber

ausprobieren, wie sich mögliche Entwicklungen in verschiedenen

Branchen anfühlen.



Besucher sind digital unterwegs



Mit dem innovativen Kommunikationsinstrument «CollectMe» können

Schüler Prospekte und Unterlagen von Aussteller erstmals digital auf

eine Karte abspeichern. Das erleichtert ihnen, ihre Erfahrungen und

Erkenntnisse im Anschluss zu verarbeiten und beispielsweise in einen

Vortrag einfliessen zu lassen. Mit dem Digital-Social-Guide «Follow

me» erhalten die Besucher die analogen Angebote der Berufsmesse

Zürich per WhatsApp oder Snapchat als digitales Begleiterlebnis auf

das Smartphone. Und wie sieht die Berufswelt in 20 Jahren aus?

Zukunftsforscher Georges T. Roos wirft am Eröffnungsanlass vom

Dienstag, 21. November 2017 einen Blick auf disruptive Szenarien im

Jahr 2037.



Berufe aktiv erleben



Die Möglichkeit zur Interaktivität ist auch bei den Ausstellern

der 13. Berufsmesse Zürich ein immer wichtigeres Thema. Den

Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen und Berufsbildungsverantwortlichen

sollen die verschiedenen Lehrberufe und Weiterbildungsangebote näher

gebracht werden, indem sie nicht nur zuschauen, sondern auch selber

ausprobieren können. Dass an jedem Stand nebst

Berufsbildungsverantwortlichen auch Lernende anwesend sind, macht es

insbesondere den Jugendlichen leichter, Informationen zum möglichen

Traumberuf von einem praktisch Gleichaltrigen zu erhalten.



Kurz, knackig, kompetent: das Rahmenprogramm



Im «Forum» vermitteln Referate Informationen zu den Themen

Berufswahl, Bewerbung, Lehrstellensuche, Schnupperlehre und

Berufsmaturität. Für die Eltern finden speziell auf ihre Bedürfnisse

zugeschnittene Referate statt. Um den anspruchsvollen Übertritt von

der Schule in die Arbeitswelt zu meistern, finden die Jugendlichen im

Bewerbungscampus verschiedene kostenlose Dienstleistungen. Hier

können sie ihre Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen, ein

professionelles Foto machen oder mit Experten aus der Wirtschaft die

Situation in einem Bewerbungsgespräch üben. Weiter können mit dem

Berufswahltest die persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Stärken

abgefragt werden. Aufgrund dieser Angaben erhält jeder Jugendliche

Vorschläge zu passenden Berufsfeldern und entsprechenden Ausstellern

vor Ort.



Auch die Medien sind vor Ort: Neben Medienpartner Energy Zürich

senden das Berufswahlradio und Radio 4TNG live von der Berufsmesse

Zürich über das Internet. Beide Radios werden von Jugendlichen

betrieben, die teilweise selber noch Lernende sind und mit ihren

Interviews und Sendungen Gleichaltrige bei der Berufswahl

unterstützen und inspirieren wollen.



Wichtige Partner



Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom Kantonalen

Gewerbeverband Zürich und der MCH Messe Zürich. Sponsoren sind die

Zürcher Kantonalbank, das Staatssekretariat für Bildung, Forschung

und Innovation sowie der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich, der

dieses Jahr zusätzlich auch Premium Partner der Sonderschau

«Berufswelten der Zukunft» ist. Medienpartner der Berufsmesse Zürich

sind Energy Zürich, Tele Züri und der Tages-Anzeiger.



